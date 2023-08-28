Каждая одиннадцатая компания меняла график работы офисных сотрудников этим летом

В связи с жарой работодатели вводили сокращенные дни, дополнительные выходные и переводили некоторых сотрудников на удалёнку. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

9% компаний меняли график работы офисных сотрудников этим летом. В 89% компаний режим работы не менялся.

Чаще всего изменения в режим работы из-за погоды вносили компании с численностью персонала до 100 человек (11%).

В столичных компаниях график работы в жару меняли чаще, чем в Санкт-Петербурге: 8% против 3%.

Среди наиболее популярных послаблений — сокращенные дни, дополнительный выходной в пятницу или перевод сотрудников на удалённый режим работы.

Время проведения опроса: 17—24 августа 2023 года.