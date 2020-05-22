Каждая пятая компания, где сейчас действует удалёнка, продлит её и после окончания карантина

21% компаний, чьи сотрудники работают дистанционно во время карантина, после завершения режима самоизоляции оставят персонал работать из дома. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил планы у работодателей относительно продления или завершения режима удаленной работы после окончания карантина.

Большинство работодателей по окончании карантина планирует вернуть удаленных сотрудников на работу в офис (72%). 17% работодателей оставят персонал на удалёнке на какое-то время: чаще всего назывались даты 12 июня, 1 июля либо 1 сентября. 4% компаний хотят перевести персонал на постоянную работу из дома. Другие варианты рассматривают 2% работодателей: среди них — возвращать персонал в офис по желанию, оставить на удаленке сотрудников, которые хорошо проявили себя, работая из дома, либо продлить дистанционную занятость для персонала предпенсионного возраста или с хроническими заболеваниями.