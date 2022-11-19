Каждая пятая компания отказалась от новогодних корпоративов, каждая третья ещё не приняла решение

Провести новогоднюю вечеринку в офисе планирует каждый четвёртый работодатель. Такой результат получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

24% работодателей будут проводить корпоративный праздник на Новый год в офисе. 19% планируют новогоднюю вечеринку в ресторане. 2% соберутся отмечать Новый год с коллегами за городом. Каждая девятая компания отказалась от корпоративов из-за сложной экономической ситуации (11%). Еще в 10% компаний не принято отмечать Новый год с коллегами. В каждой третьей компании решение о новогоднем корпоративе ещё не принято.

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, корпоративный праздник в офисе сегодня планируют чаще, чем в первые годы ковида. В непростые времена такой формат выбирают чаще (20% — в 2015 году, 25% — в 2009). Новогодних вечеринок в ресторане будет немного: для сравнения, в 2013 и 2016 гг. каждая вторая компания отмечала Новый год в ресторане.

Время проведения: 10 октября — 15 ноября 2022 года.