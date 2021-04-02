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Мурманская область. Арктика (16+)02.04.21 18:00

Каждая третья российская компания принимает на работу специалиста по рекомендации сотрудников

Почти 3 из 10 российских работодателей финансируют рекрутинговые реферальные программы. Трудоустройство по знакомству остается эффективным способом поиска работы и подбора персонала: более половины россиян когда-либо давали рекомендации коллегам, друзьям или родственникам, а подавляющее большинство менеджеров по персоналу имеют опыт приёма на работу по протекции. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, котором приняли участие рекрутеры из 1000 компаний и 5000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Принимать на работу новых сотрудников по рекомендации коллег, родственников, друзей или знакомых доводилось 85% HR-менеджеров, причём к рекомендациям обычно прислушиваются и в крупных, и в небольших компаниях. Лишь 1 из 10 рекрутеров (11%) пока не сталкивался с трудоустройством по знакомству.

За шесть лет, минувших с момента аналогичного исследования «SuperJob», ситуация практически не изменилась: менеджеры по персоналу успешно используют в работе такой инструмент, как трудоустройство по рекомендации.

В 29% российских компаний действуют рекрутинговые реферальные программы: работодатели выплачивают вознаграждение тем сотрудникам, которые рекомендовали кого-то из коллег или знакомых на вакантную должность, при условии, что кандидат подошёл по профессиональным качествам и вышел на работу (или прошёл испытательный срок). При этом в 21% компаний реферальная программа распространяется на все вакансии, еще в 8% — лишь на некоторые. Чаще всего речь идёт о сложно закрываемых позициях руководителей, IT-специалистов, менеджеров по продажам.

Каждому второму экономически активному россиянину (51%) доводилось рекомендовать на работу коллег, родственников, друзей или знакомых. Мужчины делают это несколько чаще женщин (53% против 48%). Число тех, кому приходилось давать рекомендации, растёт с возрастом и уровнем дохода респондентов: если среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет подобный опыт есть у 38%, то среди респондентов старше 45-ти — у 59%. Среди россиян с доходом до 30 тыс. руб. содействовать в трудоустройстве доводилось 42%, свыше 80 тысяч рублей — 58%.

Как правило, рекомендации оказываются успешными: 79% респондентов, оказывавших содействие в трудоустройстве, сообщили, что предложенному ими кандидату удалось устроиться на работу. Чаще о таком результате рассказывали респонденты старше 45 лет и с доходом свыше 80 тысяч рублей (по 81%), однако, работодатели прислушиваются и к рекомендациям молодёжи до 24 лет (70%).

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