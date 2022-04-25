Каждая восьмая компания проводит точечную оптимизацию числа сотрудников

Большинство компаний России не проводят и не планируют сокращений штатной численности работников. В каждой восьмой компании проводятся точечные сокращения. Такие результаты получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 представителей работодателей из всех округов страны.

В большинстве компаний (77%) не сокращают персонал и не планируют это делать. Небольшие сокращения в рамках оптимизации численности персонала сегодня проводятся в 13% организаций. В 3% компаний — массовые сокращения. Пока не проводят, но планируют точечные сокращения 3% работодателей, массовые — 1%.

В феврале, до начала специальной военной операции, о небольших сокращениях в целях оптимизации численности сотрудников сообщали 6% работодателей, о массовых — 1%.

«SuperJob» отслеживает ситуацию с сокращениями с 2010 года: рынок труда оперативно реагирует на изменения экономической ситуации. Наибольшее число сокращений наблюдалось в декабре 2014 года через некоторое время после присоединения Крыма и наложения санкций западных стран: тогда не сокращали сотрудников и не планировали этого делать только 59% компаний. Число компаний, проводящих и планирующих сокращения, заметно увеличивалось также в марте 2020 года, когда в России начался локдаун из-за пандемии коронавируса.