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Мурманская область. Арктика (16+)22.07.25 19:00

Каждая вторая мать школьника — за отмену оценок по изо, физкультуре, музыке и труду

Перспектива перевода некоторых школьных предметов на систему оценки «зачёт/незачёт» воспринята россиянами неоднозначно: за — матери учеников и молодёжь, против — отцы и россияне 35+. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны, в том числе родители детей школьного возраста.

Госдума предложила Минпросвещения и Рособрнадзору оценить целесообразность 5-балльной системы оценок в школах по физкультуре, изобразительному искусству, музыке и труду и возможность перехода к зачётной системе по этим предметам. Экономически активные россияне неоднозначно отнеслись к перспективе нововведений в школах: 43% — за то, чтобы оставить 5-балльную систему оценок, 39% — за переход к зачётной системе, каждый пятый затруднился с ответом.

Мужчины чаще предлагают оставить всё как есть (51%): «Система «зачёт/незачёт» снизит творческий потенциал школьников»; «5-бальная система оценок в этих предметах оставляет возможность конкурировать и развиваться личности». Среди женщин больше тех, кто за введение зачётной системы (46%): «Кому-то медведь на ухо наступил, у кого-то руки-крюки, кому-то вообще не интересен спорт. Все мы разные. Просто оценка «зачёт/незачёт» даёт возможность не считать себя ущербным».

Молодёжь до 35 лет, закончившая школу относительно недавно, хотела бы, чтобы изо, физкультура, музыка и труд в школах оценивались по системе «зачёт/незачёт». Каждый второй россиянин старше 35 лет — за сохранение 5-балльной шкалы оценок по этим предметам.

Нет единства мнений и среди родителей школьников: 40% поддерживают, 48% против. Матери — за зачётную систему (56%): «У моего сына по всем предметам пятёрки, а по ритмике — три». Отцы — за сохранение 5-балльной (64%): «Если учитель заинтересован в обучении, то детям будет интересно, они будут выкладываться на пятёрку».

Время проведения опроса: 7—10 июля 2025 года.

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