Мурманская область. Арктика (16+)24.04.26 14:00

Каждая вторая семья нанимает репетиторов для выпускников школ. Средние расходы по стране — 5-6 тысяч рублей в неделю

На репетиторов, готовящих школьников к ОГЭ и ЕГЭ, родители сегодня тратят в среднем 5—6 тысяч рублей в неделю. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 родителей учеников 7—11 классов из всех округов страны.

Чем старше ребёнок, тем выше потребность в репетиторах. Их услуги оплачивают 30% семей учеников 7—8 классов, 50% родителей 9-классников и 55% родителей учащихся 10—11 классов.

Ученикам 7—8 классов чаще всего нанимают репетиторов по алгебре и геометрии, английском языку, русскому и литературе, физике, информатике. Средние еженедельные расходы на все дополнительные занятия составляют 4300 рублей, что на 8% больше, чем годом ранее, и на 54% больше, чем в 2021-ом. Для учащихся 9, 10 и 11 классов приоритетными направлениями ожидаемо являются обязательные экзаменационные дисциплины — алгебра и геометрия, русский язык и литература. Среди предметов по выбору в топе укрепились английский язык, физика и информатика (в 9 классах в число популярных дисциплин также входит химия). Расходы семей на репетиторов для 9-классников выросли до 5100 рублей в неделю (+13% за год и 70% за 5 лет). На подготовку к ЕГЭ родители старшеклассников сейчас тратят в среднем 6300 рублей в неделю (+9% за год и 80% за 5 лет).

Время проведения опроса: 2 марта — 14 апреля 2026 года.

 

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
