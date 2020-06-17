Конституцию знай и подарки получай!В ночь с 21 на 22 июня по всей России пройдёт традиционная акция «Свеча памяти»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)17.06.20 08:00

Каждое мнение имеет значение

Можно ли в Мурманске сдавать мусор раздельно? Что такое «опасные отходы»? Куда и как их сдавать? Где искать информацию?

Что бы найти ответы на эти и другие вопросы АНО «Беллона» совместно с Центром экологических инициатив «Чистая Арктика» и Мурманским областным молодёжным общественным экологическим движением «Природа и Молодёжь» запустили в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook» опрос населения Мурманской области о качестве и полноте предоставления услуги по утилизации опасных отходов.

По действующему законодательству опасные отходы делятся на 4 категории, но в повседневной жизни мы сталкиваемся в основном с 3 и 4 группой, куда входят такие обыденные вещи, как старые батарейки, ртутные лампы и термометры, старые лакокрасочные материалы и даже покрышки от автомобилей. К сожалению, чаще всего, люди не знают, куда их нужно сдать, кто готов принять такие отходы и где найти интересующую их информацию.

«К нам в движение часто поступают вопросы от жителей, куда же девать ртутные лампы, градусники, шины, лекарства, есть ли стационарные пункты для сбора опасных отходов, и не всегда мы можем дать ответ, – говорит пресс-секретарь общественного движения «Природа и Молодёжь Дарья Матвеенкова. - Например, пункты для сбора лекарств или постоянно действующие точки сбора ртутных ламп в Мурманске не предусмотрены. Однако запрос от населения есть, и через анкетирование мы планируем выяснить мнение горожан, как же лучше организовать сбор опасных отходов и работать сообща с органами власти и бизнесом для предоставления такой возможности».

Организаторы опроса, считают, что, имея на руках мнение жителей области, смогут не только оценить осведомленность в вопросах утилизации опасных отходов, но и в дальнейшем использовать полученную информацию для обращения в адрес правительства Мурманской области.

«Население Мурманской области за последние года сделало большой шаг сторону экологичного образа жизни и экологического мышления, - считает директор Центра экологических инициатив «Чистая Арктика» Екатерина Макарова. - Но сейчас мы видим, как ситуация в области с раздельным сбором отходов (РСО) начинает отставать от новых экологических привычек населения. С результатов данного опроса мы начнём выстраивать диалог с властью о необходимости финансирования сферы РСО».

Для прохождения опроса, достаточно пройти в социальных сетях по ссылке и ответить на ряд вопросов.

«Говорят, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, - говорит советник по энергетике «Беллона» Калмыков Семён, - Трактовать эту поговорку можно по-разному, но основная мысль тут одна - чистота места, где мы живём, это вопрос, касающийся каждого и каждое мнение имеет значение». 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Рифы» на пути реализации планов по загрузке Северного морского пути
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:На пять дней прерывается железнодорожное сообщение с Мурманском
МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Комментарий к новости:В Мурманской области режим повышенной готовности сохраняется до 15 июня - губернатор Андрей Чибис
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
Комментарий к новости:Регион и «НОВАТЭК» планируют плотно сотрудничать
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире10:20«Карамель». Художественный сериал, 12 серия (16+)11:10«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Цены на бензин в Мурманской области продолжают расти-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 64 копейки, евро - на 10 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №4 Кольской АЭС стартовал планово-предупредительный ремонт-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 17 июня-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)Аттестаты всем выпускникам школ в 2020 году выдадут без экзаменов – Михаил Мишустин
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
16.06.20: Как на Вас повлияли ограничительные меры, которые вводят власти, при коронавирусной пандемии?Проголосовало: 90 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика