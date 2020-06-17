Каждое мнение имеет значение

Можно ли в Мурманске сдавать мусор раздельно? Что такое «опасные отходы»? Куда и как их сдавать? Где искать информацию?

Что бы найти ответы на эти и другие вопросы АНО «Беллона» совместно с Центром экологических инициатив «Чистая Арктика» и Мурманским областным молодёжным общественным экологическим движением «Природа и Молодёжь» запустили в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook» опрос населения Мурманской области о качестве и полноте предоставления услуги по утилизации опасных отходов.

По действующему законодательству опасные отходы делятся на 4 категории, но в повседневной жизни мы сталкиваемся в основном с 3 и 4 группой, куда входят такие обыденные вещи, как старые батарейки, ртутные лампы и термометры, старые лакокрасочные материалы и даже покрышки от автомобилей. К сожалению, чаще всего, люди не знают, куда их нужно сдать, кто готов принять такие отходы и где найти интересующую их информацию.

«К нам в движение часто поступают вопросы от жителей, куда же девать ртутные лампы, градусники, шины, лекарства, есть ли стационарные пункты для сбора опасных отходов, и не всегда мы можем дать ответ, – говорит пресс-секретарь общественного движения «Природа и Молодёжь Дарья Матвеенкова. - Например, пункты для сбора лекарств или постоянно действующие точки сбора ртутных ламп в Мурманске не предусмотрены. Однако запрос от населения есть, и через анкетирование мы планируем выяснить мнение горожан, как же лучше организовать сбор опасных отходов и работать сообща с органами власти и бизнесом для предоставления такой возможности».

Организаторы опроса, считают, что, имея на руках мнение жителей области, смогут не только оценить осведомленность в вопросах утилизации опасных отходов, но и в дальнейшем использовать полученную информацию для обращения в адрес правительства Мурманской области.

«Население Мурманской области за последние года сделало большой шаг сторону экологичного образа жизни и экологического мышления, - считает директор Центра экологических инициатив «Чистая Арктика» Екатерина Макарова. - Но сейчас мы видим, как ситуация в области с раздельным сбором отходов (РСО) начинает отставать от новых экологических привычек населения. С результатов данного опроса мы начнём выстраивать диалог с властью о необходимости финансирования сферы РСО».

Для прохождения опроса, достаточно пройти в социальных сетях по ссылке и ответить на ряд вопросов.

«Говорят, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, - говорит советник по энергетике «Беллона» Калмыков Семён, - Трактовать эту поговорку можно по-разному, но основная мысль тут одна - чистота места, где мы живём, это вопрос, касающийся каждого и каждое мнение имеет значение».