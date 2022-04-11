Каждое воскресенье - спортивный праздник во дворе

В Мурманске на спортивной площадке в районе дома №139 по Кольскому проспекту прошёл очередной этап праздника «Родной двор – родной город». Проект направлен на возрождение и развитие дворового спорта посредством организации оздоровительной физкультурно-спортивной работы по месту жительства.

Ежегодно каждое воскресенье с весны до осени на разных площадках города Мурманска проходят массовые спортивные соревнования и конкурсы живописи, в которых принимают участие жители близлежащих домов и другие мурманчане, любящие спорт. К соревнованиям может присоединиться любой желающий, вне зависимости от физической подготовки.

Всего для участников проекта в 2022 году запланировано 31 мероприятие с интересными эстафетами, аттракционами и дворовыми играми. Рекордсмены, показавшие лучшие результаты по итогам спортивного сезона, будут награждены призами и дипломами.

Следить за расписанием мероприятий можно в официальной группе проекта: https://vk.com/murmanrecord.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22164&page=1