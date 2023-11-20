Каждого четвертого россиянина на Новый год обрадует подарок, на который он намекал, каждого второго — сюрприз

Будьте внимательны к намекам вторых половин в преддверии Нового года: любителей заказывать подарки сюрприз не порадует. Такой совет дают россиянам эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения страны, состоящие в браке или в отношениях.

Большинство россиян уже определилось с предновогодней подарочной тактикой: 23% будут прямо заказывать подарок или намекать второй половине, 39% — ждать сюрприза.

И что уж скрывать, тех, кто заказывает подарок, сюрприз вряд ли обрадует. Особенно это касается женщин: они и тактики намеков придерживаются чаще, и, получая желаемое, радуются больше.

По сравнению с прошлым годом стало больше россиян, уже определившихся, заказывать ли на Новый год подарок или ждать сюрприза от своей второй половины.

Время проведения опроса: 15—17 ноября 2023 года.