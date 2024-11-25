Каждого десятого раздражают коллеги, уходящие в отпуск в конце декабря

Продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами россияне будут чаще, чем год назад. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый девятый россиянин (11%) планирует продлить новогодние каникулы: 6% собираются взять отпуск в конце декабря, а ещё 5% — в первые рабочие дни нового года. Чем старше опрошенные, тем реже они выбирают отпуск в конце года: среди работающих до 35 лет таких 11%, а среди граждан старше 45 лет — всего 5%. Респонденты с доходом от 100 тысяч чаще тех, кто получает меньше, присоединяют отпуск или отгулы к январским праздникам.

В этом году продлить отдых планируют чаще (+5 п.п. по сравнению с прошлым годом).

Большинство сотрудников (54%) относятся спокойно к решению коллег отдохнуть в конце декабря, а 27% — даже положительно (в прошлом году таких было 23%). А вот каждый десятый выразил своё недовольство по поводу идеи сослуживцев отправиться в отпуск в конце года.

Не одобряют декабрьские отпуска коллег чаще всего инженеры и рабочие производств, продавцы, транспортники, врачи и складские работники: «Обычно в конце года интенсивные нагрузки, поэтому важно, чтобы работал каждый».

Время проведения опроса: 12—20 ноября 2024 года.