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Мурманская область. Арктика (16+)25.01.22 18:00

Каждого десятого жителя СЗФО отталкивает от потенциальной работы обязательная вакцинация в вакансиях

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди жителей СЗФО и выяснила, кого из соискателей и работников из каких профессиональных сфер больше всего отталкивает требование обязательной вакцинации в вакансиях, а также работодатели из каких сфер чаще всего ищут работников с сертификатом о прививки против COVID-19.

Опрос показал, что каждый десятый (11%) опрошенный житель из регионов СЗФО не откликается на интересные ему вакансии из-за того, что в них указано требование обязательной вакцинации для сотрудников.

В разрезе возрастов больше всего раздражает данное условие в вакансиях соискателей в возрасте от 18 до 24 лет (25% респондентов), такая же высокая доля недовольных условием вакцинации в вакансиях наблюдается среди соискателей от 25 до 34 лет (24% опрошенных). А вот меньше всего подвержены скепсису относительно обязательной вакцинации в вакансиях респонденты зрелого возраста от 55 лет и старше (лишь 9% голосов).

Также опрос показал, что женщин-соискательниц обязательная вакцинация отталкивает от возможного трудоустройства сильнее, чем мужчин: 12% против 8%.

В разрезе профессиональных областей: больше всего испытывают недовольство, видя условия обязательной вакцинации, соискатели из сферы «Спортивные клубы, фитнес и салоны красоты» - каждый третий опрошенный (29%). На втором месте по уровню недовольства обязательной вакцинацией в вакансиях работники розничной торговли (19% или каждый пятый опрошенный). На третьем месте – работники из сферы добычи сырья (17%). С другой стороны, меньше всего испытывают отторжение к вакансиям с обязательной вакцинацией маркетологи (6%), ИТ-специалисты (7%), а также юристы, медики, банковские служащие (по 9% опрошенных).

За последний месяц работодатели Северо-Запада России разметили более 1200 новых вакансий, в которых упоминается в качестве требования наличие сертификата о вакцинации или QR-код. На данный момент эти вакансии составляют порядка 1% от общего числа работных предложений за месяц. Число упоминаний требования о вакцинации в вакансиях растет: по сравнению с летними показателями количество таких требований выросло в 2,5 раза.

«Важно понимать, несмотря на то что в описании вакансий упоминание QR кода или вакцинации на данный момент занимает лишь 1% вакансий от общего объма работы по СЗФО. В реальности требование о вакцинации предъявляются намного бОльшим числом работодателей, деятельность, которых непосредственно связанна с тем, что их сотрудники контактируют с большим количеством людей и работают в сфере торговли, общепита, салонов красоты и фитнеса, бытовых услуг, транспорта, образовательных учреждений и т. д. Чаще всего работодатели обсуждают возможность прохождения вакцинации уже на этапе собеседования, когда кандидат заинтересовался вакансией. 

Интересно то, что работодатели чаще стараются в своих вакансиях прописывать как требование именно формулировку «наличие вакцинации или медотвод от неё», чем формулировку «QR-код». Так первый вариант требования встречается в 98% вакансиях за последнее время, в то время как формулировка «QR-код» лишь в 2%. Весьма вероятно, что работодатели таким образом пытаются уйти от потенциально негативного восприятия их вакансий через упоминание QR-кодов», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

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