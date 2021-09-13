Андрей Чибис подписал постановление о создании природного парка «Териберка»Стимулировать тех, кто на местах должен делать свою работу - Андрей Чибис впервые провёл гибридную «прямую линию»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)13.09.21 15:00

Каждого пятого участника опроса не устраивает его рабочее пространство

Служба исследований hh.ru вместе с компанией WeWork провели исследование и выяснили, что нравится, а что не устраивает респондентов из СЗФО в их рабочих местах, а также какие элементы рабочего пространства можно было бы улучшить.

Данные опроса показывают, что 20% опрошенных и в том числе из СЗФО не устраивает как оборудовано их рабочее место и пространство. Ещё 30% устраивает частично, 48% респондентов довольны всем. В Санкт-Петербурге не радует обустройство рабочего пространство почти каждого третьего опрошенного (27%) – это один из самых высоких показателей среди крупных городов России.

Интересно, чем старше были респонденты, тем больше их не устраивало рабочее пространство: лишь 9% молодых опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет против почти 15% у возрастных респондентов от 45 до 54 лет. 

В разрезе профессий самые высокие показатели по неудовлетворенности рабочим местом у бухгалтеров (29%), работников из сферы продаж (25%), ИТ-специалистов (21%). С другой стороны, наиболее довольны своим местом работы и его обустройством маркетологи, специалисты рекламы, PR (56%) и строители (55%). 

Чаще всего респонденты отмечали, что их радует доступность места работы (55%), наличие кондиционеров и систем климат-контроля, а также хорошее освещение. Реже всего отмечали наличие удобного конференц-зала (2%) и привлекательный дизайн в офисе с зонами тишины (по 10%) (подробности на диаграмме).

Отметили опрошенные и те элементы, которые требуют исправления, чтобы рабочее пространство стало лучше. В первую очередь респонденты посоветовали бы заменить устаревший и непривлекательный дизайн, и мебель (по 34% в каждом варианте), 26% нервирует слишком высокий уровень шума, и они уменьшили бы его, 25% исправили бы отсутствие кофе и воды в офисе, 20% хотели бы увеличить офисное пространство и комнаты, 17% усилили бы освещенность.

«В рамках опроса люди могли привести и свои индивидуальные примеры того, что их не устраивает в офисе, а также что они хотели бы исправить. Например, кто-то жаловался на плохой клининг на работе, кто-то на затопление офиса в дождливую погоду, у кого-то на работе вовсе нет окон и человеку приходится весь день сидеть при искусственном свете. Часть респондентов отмечали, что им приходится работать на неудобных маленьких ноутбуках, а кто-то на отсутствие уборных на одном этаже с офисом», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО

Пандемия также внесла коррективы, так, из-за её последствий 35% хотели бы увеличить число тихих зон для сосредоточенной работы, ещё 25% предложили создать зоны для расслабления, йоги и медитации, 12% хотят, чтобы увеличилась рабочая площадь, чтобы можно было держать дистанцию. Отметим, что медитация оказалась действенным методом снять напряжение для 12% россиян, которые используют эту практику перед собеседованием или чтобы справиться с волнением. А 13% рассказали, что именно медитация в своё время помогла им справиться с профессиональным выгоранием.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области преобладает рынок вторичного жилья, на котором наблюдается дефицит ликвидного предложения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-

Последние комментарии

Ирина Константиновна
10.09.21 17:59
Печальная статистика на фоне активного развития региона.
Комментарий к новости:Тревожная демография: рожаем меньше, смертность растёт, браков и разводов больше
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.09.21 15:47
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! 8 сентября 2021 года в России-страдалице произошла трагедия - погиб Министр МЧС Евгений Зиничев. Весь коллектив и всех учащихся МБОУ КШМ
Комментарий к новости:Губернатор и правительство Мурманской области выразили соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева
Катя
05.09.21 17:36
У меня ковид и мне не оказывают медпомощь
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Опасаемся ковида, но не забываем о гриппе – Артём Ладыгин
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона отмечается сезонное снижение цен на картофель, морковь и репчатый лук-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 32 копейки, евро потеряло 3 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовал капитальный ремонт энергоблока №2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 13 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В России упрощён порядок заключения, изменения и досрочного прекращения договора ОСАГО
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика