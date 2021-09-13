Каждого пятого участника опроса не устраивает его рабочее пространство

Служба исследований hh.ru вместе с компанией WeWork провели исследование и выяснили, что нравится, а что не устраивает респондентов из СЗФО в их рабочих местах, а также какие элементы рабочего пространства можно было бы улучшить.

Данные опроса показывают, что 20% опрошенных и в том числе из СЗФО не устраивает как оборудовано их рабочее место и пространство. Ещё 30% устраивает частично, 48% респондентов довольны всем. В Санкт-Петербурге не радует обустройство рабочего пространство почти каждого третьего опрошенного (27%) – это один из самых высоких показателей среди крупных городов России.

Интересно, чем старше были респонденты, тем больше их не устраивало рабочее пространство: лишь 9% молодых опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет против почти 15% у возрастных респондентов от 45 до 54 лет.

В разрезе профессий самые высокие показатели по неудовлетворенности рабочим местом у бухгалтеров (29%), работников из сферы продаж (25%), ИТ-специалистов (21%). С другой стороны, наиболее довольны своим местом работы и его обустройством маркетологи, специалисты рекламы, PR (56%) и строители (55%).

Чаще всего респонденты отмечали, что их радует доступность места работы (55%), наличие кондиционеров и систем климат-контроля, а также хорошее освещение. Реже всего отмечали наличие удобного конференц-зала (2%) и привлекательный дизайн в офисе с зонами тишины (по 10%) (подробности на диаграмме).

Отметили опрошенные и те элементы, которые требуют исправления, чтобы рабочее пространство стало лучше. В первую очередь респонденты посоветовали бы заменить устаревший и непривлекательный дизайн, и мебель (по 34% в каждом варианте), 26% нервирует слишком высокий уровень шума, и они уменьшили бы его, 25% исправили бы отсутствие кофе и воды в офисе, 20% хотели бы увеличить офисное пространство и комнаты, 17% усилили бы освещенность.

«В рамках опроса люди могли привести и свои индивидуальные примеры того, что их не устраивает в офисе, а также что они хотели бы исправить. Например, кто-то жаловался на плохой клининг на работе, кто-то на затопление офиса в дождливую погоду, у кого-то на работе вовсе нет окон и человеку приходится весь день сидеть при искусственном свете. Часть респондентов отмечали, что им приходится работать на неудобных маленьких ноутбуках, а кто-то на отсутствие уборных на одном этаже с офисом», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО

Пандемия также внесла коррективы, так, из-за её последствий 35% хотели бы увеличить число тихих зон для сосредоточенной работы, ещё 25% предложили создать зоны для расслабления, йоги и медитации, 12% хотят, чтобы увеличилась рабочая площадь, чтобы можно было держать дистанцию. Отметим, что медитация оказалась действенным методом снять напряжение для 12% россиян, которые используют эту практику перед собеседованием или чтобы справиться с волнением. А 13% рассказали, что именно медитация в своё время помогла им справиться с профессиональным выгоранием.