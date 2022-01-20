Каждому – по способностям: Народный фронт в Мурманской области предложил установить для муниципалитетов индивидуальные тарифы на вывоз мусора

Представители Народного фронта обратили внимание властей на ситуацию, связанную с ростом стоимости вывоза мусора, которая сложилась в регионе. С 1 июля 2022 года платить за услугу жителям Мурманской области придется больше на 4,14% - 144 рубля 17 копеек с человека в месяц вместо нынешних 138 рублей 44 копеек. Вот только далеко не во всех муниципалитетах, считают общественники, такое повышение является обоснованным.

В первые недели 2022 года соцсети буквально пестрили жалобами на переполненные мусором контейнерные площадки и снежную кашу, превратившую придомовые территории в полосы препятствий. Так, в мусорном плену оказались участки у дома №4 по ул. Гагарина, №17 по ул. Папанина, №24 по ул. Профсоюзов в Мурманске, №8 по ул. П. Стеблина в г. Снежногорске и многие другие. Больше всего жалоб поступило из Кандалакши.

Подобные случаи повторяются из года в год. Региональный оператор (Мурманский филиал АО «Ситиматик») традиционно винит во всем управляющие организации, не убирающие снег: из-за снежных заторов рабочим приходится перетаскивать нагруженные контейнеры к мусоровозу вручную, а вес одного заполненного бака может составлять до 150 килограммов. В некоторые же дворы и вовсе не заехать.

Но это лишь одна из проблем. Другая – качество самих контейнеров. Большинство из них установлено под открытым небом, не закрывается или вовсе не имеют крышек. В результате отходы растаскиваются чайками и бездомными собаками.

«В качестве положительного примера можно привести Кольский район. Только в Коле за 2021 г. обустроили семь крытых контейнерных площадок. Евробаки установили на новые заасфальтированные площадки. Вокруг возвели стены и крышу. Сами баки закрываются. Есть ножные педали, позволяющие выкинуть мусор, не испачкав рук. У жителей других городов может возникнуть справедливый вопрос: если там все так отлично организовано, а у нас условно один контейнер, который к тому же разваливается, и мусор не вывозится по несколько дней, почему мы должны платить столько же? Я считаю нужным разработать систему, учитывающую качество содержания таких площадок в муниципалитетах при начислении гражданам платы за вывоз ТКО», - рассказал член регионального штаба Народного фронта в Мурманской области Максим Сахневич.

Фото регионального штаба Народного фронта в Мурманской области.