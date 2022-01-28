Каждому четвертому работодателю важно знать, откуда работают их удалённые сотрудники

Компании продолжают регламентировать удалёнку: знать место работы дистанционного сотрудника важно уже почти каждому четвёртому работодателю. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиск высокооплачиваемой работы «SuperJob» приняли участие представители компаний, где есть работники, которые трудятся дистанционно, и сами удаленные сотрудники из всех округов страны.

Большинству компаний (69%) пока по-прежнему не важно, откуда работает дистанционный сотрудник. Однако уже 23% работодателей считают, что удаленные работники обязаны сообщать о своем месте работы. Наиболее частой причиной является необходимость время от времени посещать офис. Работодатели также требуют сообщать местонахождение из соображений контроля и поддержания трудовой дисциплины. Судя по зарубежной практике, когда суд посчитал производственной травмой падение удаленного сотрудника с лестницы на пути в помещение, выбранное для работы удаленно, подобные прецеденты также вполне имеют место быть. Во всяком случае, представители компаний все чаще напоминают, что работодатель несёт ответственность за здоровье сотрудника в рабочее время.

Сами дистанционные работники подтверждают, что работодатели стали серьёзнее в вопросах трудовой дисциплины дистанционного персонала: 42% удаленных сотрудников сообщают работодателю о своем месте работы — 27% отчитываются о местоположении по своей инициативе, ещё 15% сообщают о месте работы по запросу работодателя.

Причём по просьбе работодателей чаще отчитываются о месте работы женщины и респонденты старше 45 лет (по 18%). Мужчины же чаще добровольно сообщают о своем местоположении (30%).

По сравнению с прошлым годом работодатели стали чаще утверждать, что сотрудник на удаленке обязан сообщать о своем месте работы: 19% год назад и 23% сейчас. Да и сами дистанционные сотрудники стали чаще сообщать о месте своей работы как добровольно (27% — сейчас, 17% — год назад), так и по просьбе работодателя (15% — сегодня, 11% — в 2021 году).