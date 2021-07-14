Каждому девятому невакцинированному россиянину отказывали в трудоустройстве из-за отсутствия прививки от COVID-19

11% невакцинированных россиян сталкивались с отказом в приёме на работу из-за отсутствия прививки от коронавируса. К такому заключению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны и представители 200 столичных компаний, обязанных обеспечить вакцинацию 60% персонала согласно Постановлению главного санитарного врача Москвы.

Отсутствие прививки от коронавируса никак не влияет на трудоустройство большинства непривитых граждан (73%), однако, для каждого девятого это стало препятствием для трудоустройства. Причём мужчины сталкиваются с «ковидной дискриминацией» чуть чаще женщин (12 и 10% соответственно). Больше всего же тех, кому наниматель отказал из-за отсутствия прививки, — в Москве (15%). Для сравнения, в Санкт-Петербурге таковых 9%, в других регионах страны — 10%.

Опрос представителей московских компаний, обязанных обеспечить вакцинацию от коронавируса 60% персонала согласно постановлению главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой, показал, что в каждой пятой организации (20%) уже есть случаи увольнения сотрудников из-за нежелания делать прививку от COVID-19. Чаще всего с такой ситуацией сталкиваются в торговле и сфере услуг.