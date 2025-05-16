Каждому девятому работнику важно признание со стороны руководства. 6 из 10 хотят, чтобы об их заслугах знали все

Для большинства россиян важно получить признание своего вклада в работу не только от руководителя, но и от своих коллег. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

77% россиян признались, что нуждаются в признании своих профессиональных качеств и навыков: при этом 64% ждут одобрения и от руководства, и от коллег, 11% — только от начальства, а 2% — исключительно от сослуживцев.

Для тех, кому важно признание и начальства, и рядовых сотрудников, ключевым фактором является уважение в коллективе: «Для меня одинаково ценно и то, и другое, — так складывается авторитет в команде». Те, кто ориентирован только на оценку руководства, связывают это с карьерой и профессиональным ростом: «Признание начальства — показатель моего уровня»; «Мнение руководителя для меня важно, ведь от него зависит продвижение и зарплата», — и поясняют, почему сомневаются в сослуживцах: «Конкуренция мешает объективной оценке»; «Коллеги могут завидовать, они не всегда честны». Немногочисленные россияне, ставящие на первое место признание коллег, чаще всего трудятся в узкой профессиональной области: «Эндоскопическая лор-хирургия очень специфическая по сложности. Специалистов соответствующего уровня мало в России».

Женщины демонстрируют более выраженную потребность в оценке своего профессионального вклада в работу по сравнению с мужчинами (81% против 74% соответственно), при этом россиянки чаще ждут одобрения со стороны всего коллектива: как руководства, так и коллег. Молодёжь до 35 лет (78%) и работники старше 45 лет (79%) также ориентированы на внешнюю оценку своих заслуг. Среди респондентов с доходом от 50 до 100 тысяч рублей потребность в профессиональном признании выражена наиболее сильно (84%), причем чаще на получение одобрения от всех сотрудников, вне зависимости от их ранга. Опрошенные с доходом до 50 тысяч рублей больше остальных ориентированы на получение положительной оценки своей работы от непосредственного руководителя.

15% работников сознательно дистанцируются от внешней оценки. Их позиция: «Главное приносить пользу людям!»; «Важно обладать навыками и самому понимать свою ценность».

Время проведения опроса: 12 апреля — 7 мая 2025 года.