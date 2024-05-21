Каждому пятому работающему не хватает дней оплачиваемого отпуска

Каждому пятому работающему за последний год был нужен отпуск без сохранения заработной платы. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

18% россиян в течение календарного года брали отпуска без сохранения заработной платы: «На свадьбу»; «По семейным обстоятельствам». Ещё 2% рассказали, что им требовалось несколько дней за свой счёт, но работодатель отказал в их предоставлении.

Юрист по трудовому праву «SuperJob» поясняет: отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по согласованию с руководством, но есть обстоятельства и категории работников, которым компания не имеет права отказать.

Россияне в возрасте до 34 лет чаще берут отпуск без сохранения заработной платы (29%) по сравнению с теми, кто старше (16—17%). Чем выше доход опрошенных, тем реже они пользуются подобной возможностью (21% среди респондентов с доходом до 50 тысяч рублей и только 13% среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц).

Время проведения опроса: 3—14 мая 2024 года.