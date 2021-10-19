Каждому пятому жителю СЗФО работа не приносит никакого удовольствия

Служба исследований hh.ru выяснила, что опрошенных 40% жителей СЗФО получают искреннее удовольствие от своей работы. К слову, 49% петербуржцев рады своей работе, что является самым высоким показателем по стране (в Москве 47%, на втором месте Ростовская область – 46%).

При этом всё-таки 23% жителей СЗФО не рады своей работе и никакого удовольствия от нее не получают совсем.

Интересно, что чем выше был возраст респондентов, тем больше счастья и удовлетворения они получают от работы: респонденты в возрасте от 26 до 35 лет отвечали положительно в 36% случаев, а респонденты от 55 лет и старше в 65% случаев, среди них же самая низкая доля недовольных (24% против 42% недовольных среди тридцатилетних).

Самыми довольными от работы оказались юристы, работники сферы искусства и масс-медиа, а также строители и рекрутеры. Меньше других получают удовольствие от своего труда в СЗФО учителя, преподаватели и работники научной сферы.