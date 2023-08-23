Каждому седьмому россиянину жалко расставаться со старыми ненужными вещами

Россиянам сложнее всего расстаться со старой одеждой, книгами и бытовой техникой. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» во время открытого опроса, что из ненужных вещей особенно жалко выбрасывать россиянам. В нём приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Каждому пятому респонденту трудно расстаться со старой одеждой и обувью (21%). 9% жалко выбрасывать книги, журналы и газеты. Проститься со старой бытовой техникой и электроникой не могут 8% опрошенных.

Не решаются выбросить предметы и вещи, которые олицетворяют воспоминания 6%. 3% жалко отправлять в утиль игрушки.

2% россиян не могут расстаться со строй мебелью, ещё столько же — с детскими вещами. 1% дороги старые аксессуары, бижутерия, украшения и часы.

Среди других вещей, с которыми не могут расстаться россияне, — музыкальные инструменты, документы, рабочий инструмент, запчасти, косметика, посуда, письма, открытки, школьные дневники и проч.

23% опрошенных избавляются от старых и ненужных вещей без сожаления. 12% — напротив, не могут заставить себя выбросить ничего.

За 11 лет с момента проведения аналогичного исследования почти в два раза увеличилось количество россиян, кому не жалко избавляться от старых и ненужных вещей: 12% — в 2012 году, 23% — сейчас.

Время проведения опроса: 15—18 августа 2023 года.