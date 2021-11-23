Каждому третьему россиянину волонтёрский опыт помог устроиться на работу

Опыт участия в волонтёрских проектах и благотворительных акциях помогает устроиться на работу. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Каждый четвертый россиянин минимум один раз принимал участие в волонтёрских проектах: 8% респондентов были волонтерами один раз, 15% несколько раз, 3% участвуют в подобных мероприятиях постоянно. 74% россиян пока ни разу не принимали участие в волонтерских проектах или благотворительных акциях.

Женщины чаще мужчин принимали участие в проектах в качестве волонтёра: 28% против 23%. Чаще остальных об опыте волонтерства рассказывала молодёжь в возрасте до 24 лет (54%).

По мнению каждого третьего россиянина (35%), имеющего опыт участия в волонтёрских проектах, полученные навыки помогают им в трудоустройстве. И это хороший показатель в условиях нестабильной экономической ситуации: в 2019 году о положительном влиянии волонтёрского опыта на трудоустройство говорили лишь немного чаще (38%).

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, на 3 п.п. увеличилось число россиян, хоть раз принимавших участие в волонтёрских проектах: 26% сейчас и 23% в 2019 году. В периоды объявления всеобщей самоизоляции и карантина для пожилых россияне помогали одиноким людям старшего возраста с покупкой продуктов, лекарств и проч.