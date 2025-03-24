Каждую пятую женщину всё ещё спрашивают о планах на детей при трудоустройстве

Каждой пятой женщине, когда она устраивается на работу, задают вопрос о том, планирует ли она завести детей. Однако большинство представительниц прекрасного пола уже не сталкиваются с такими вопросами. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных женщин страны.

Каждой пятой женщине (19%) при трудоустройстве задают вопрос о планировании завести детей в ближайшее время. Впрочем, большинство представительниц прекрасного пола (72%) не сталкиваются с подобными ситуациями.

Работодатели чаще адресуют этот вопрос молодым женщинам в возрасте до 35 лет (26%), среди женщин в возрасте от 35 до 45 лет таких только 16%. Женщины с высшим образованием бывают в таких ситуациях чаще, чем со средним профессиональным: 22% против 17% соответственно.

Участниц опроса с доходом свыше 100 тысяч рублей спрашивают о детях чуть чаще, чем тех, чей заработок меньше (19% против 18%).

Время проведения опроса: 12—17 марта 2025 года.