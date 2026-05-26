Каждый четвёртый интересуется, но преданных фанатов всего 5% — как россияне смотрят футбол

25 мая отмечали Всемирный день футбола. Оказывается, что интерес к игре есть у каждого третьего мужчины и одной из десяти женщин. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» и РИАН по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Самых преданных болельщиков — тех, у кого есть любимая команда, кто постоянно следит за чемпионатами и ходит на стадионы, — среди россиян — 5%. Ещё 9% периодически смотрят матчи разного уровня, а 10% ограничиваются крупными турнирами вроде чемпионатов Европы и мира или Лиги чемпионов.

Подавляющее большинство футбольных фанатов — мужчины. Среди представителей сильного пола постоянными болельщиками назвали себя 9%, периодически интересуются 14%, а крупные турниры смотрят 13%, нет заинтересованности у 60%. Большинство россиянок (86%) футболом не интересуется.

Мужчины старше 45 лет заметно чаще проявляют интерес к игре, чем те, кто моложе. Каждый десятый бумер назвал себя активным болельщиком (среди зумеров и миллениалов таких 8%), еще 15% россиян 45+ отслеживают результаты матчей разного уровня (12—13% среди тех, кто младше). Доля смотрящих крупные турниры среди старшего поколения достигает 16% (а среди тех, кто моложе 45 лет, — от 10 до 11%).

За восемь лет после ЧМ, проходившего в нашей стране, интерес к футболу остыл. По сравнению с 2018 годом доля постоянных болельщиков снизилась с 7 до 5%; тех, кто интересуется периодически, — с 11 до 9%; количество зрителей, которые смотрят только крупные турниры, — с 19 до 10%.

Время проведения опроса: 15—21 мая 2026 года.