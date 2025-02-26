Каждый четвёртый мончегорец в этом году нашёл работу благодаря Мончегорскому кадровому центру

Из числа обратившихся за содействием в поиске работы в 2025 году, а это 164 человека, трудоустроено 42 жителя города металлургов.

Как отмечают в Мончегорском кадровом центре, с каждым соискателем работа ведётся персонально – формируется индивидуальный план содействия занятости, учитывающий потребности и профессиональные навыки каждого клиента. Это позволяет оказывать целенаправленные меры государственной поддержки, направленные на успешное трудоустройство.

Кроме подбора вакансий, карьерные консультанты помогают составить эффективное резюме, подготовиться к собеседованию, а также консультируют тех, кто рассматривает возможность открытия собственного дела.

Комплексный подход способствует повышению конкурентоспособности соискателей на рынке труда.

Напомним, что в 2024 году Мончегорским кадровым центром были трудоустроены более 1300 человек.

Фото: https://vk.com/wall-204180295_4429