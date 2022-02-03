Каждый четвертый мурманчанин готов снизить зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства или сохранения работы

Служба исследований hh.ru проанализировала текущие настроения соискателей. Выяснилось, что жители Мурманской области чаще других россиян готовы снизить зарплатные ожидания ради получения предложения о работе (-0,03 пункта) в то время, как средний уровень в целом по России (0,08).

Опрос показал, что больше всего соискателей, готовых согласиться на меньшую оплату труда ради трудоустройства — в Северо-Западном ФО (- 0,03 пункта). При этом жители Ленобласти и Петербурга менее уступчивы и реже других жителей СЗФО снижают свои зарплатные ожидания (0,04 пункта).

В целом данные опроса показали, что готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место 43% жителей Мурманской области. Не пойдут на такие меры 33% жителей, остальные затруднились ответить (подробно на диаграмме 1).

В разрезе профобластей: начинающие специалисты, как и раньше остаются наиболее гибкой категорией сотрудников в отношении формирования своих зарплатных ожиданий и готовы снижать зарплатные запросы ради новой работы. А вот меньше всего согласны пойти на снижение зарплатного ожидания представители строительства, автобизнеса и инсталляции, и сервиса (подробно на диаграмме 2).