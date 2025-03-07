Каждый четвертый мужчина знает, насколько опасно забыть поздравить жену с 8 Марта

Забыть про 8 Марта — всё равно что забыть про день свадьбы. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, во время которого выясняли, какие праздники действительно важны россиянам в браке. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, состоящих в браке.

Главные праздники, с которыми не стоит забывать поздравлять свою вторую половину, — День рождения, 23 февраля и 8 Марта, день свадьбы.

6 из 10 мужчин (62%) считают, что супруга расстроится, если не получит поздравления в день рождения, и, судя по опросу женщин, обидится каждая вторая (52%). Каждый четвертый мужчина уверен, что для жены критично отсутствие внимания на 8 Марта и в день свадьбы, 13% и 14% представительниц слабого пола признались, что отсутствие поздравлений в эти даты их действительно расстроит.

А вот поздравления с Днём святого Валентина, как оказалось, для россиянок не имеют особого значения.

Женщины, в свою очередь, переоценивают значимость для мужей дня свадьбы: мужчины обижаются из-за отсутствия поздравлений вдвое реже, чем предполагается. Главный праздник, на который мужчины ждут поздравления, — день рождения, и жены знают об этом.

41% мужчин и 32% женщин заявили, что не обижаются на супругов, забывших о памятных датах. Однако их вторые половины скептически относятся к этим заявлениям: по их мнению, не обидятся только 15% женщин и 27% мужчин, оставшихся без поздравлений.

Время проведения опроса: 25 февраля — 5 марта 2025 года.