Каждый четвертый программист, каждый пятый логист и аналитик уверен, что новый сотрудник на этой должности потребует более высокую зарплату

Каждый восьмой россиянин уверен, что в случае его увольнения новый сотрудник обойдётся компании дороже. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

1 из 8 россиян считает, что в случае его увольнения новому сотруднику сходной квалификации работодатель будет вынужден платить больше (8% оценили эту сумму как «немного больше», еще 4% как «значительно больше»). «За такую низкую зарплату уже никто работать не согласится»; «Это распространенная практика сейчас: не повышать зарплату имеющимся сотрудникам, но при освобождении вакансии брать сотрудника на более высокую заработную плату»; «Им очень сложно будет найти адекватную замену», — комментируют респонденты. Причём чаще всего в изначально более высоком окладе для новичка уверены те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей.

Каждый второй работающий (54%) уверен, что сотруднику, который займёт его место, дадут ту же зарплату: «Штатное расписание нельзя просто так изменить».

А практически каждый пятый (18%) говорит о том, что на новичке работодатель попытается сэкономить (12% считают, что у нового сотрудника зарплата будет немного ниже, 6% — значительно ниже): «Особенность предприятия. Ему надо будет сначала аттестоваться»; «Высокие зарплаты только у своих».

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего в том, что их замена обойдётся работодателю дорого, уверены программисты: такого мнения придерживается каждый четвертый разработчик, и наши исследования подтверждают — программистов дешевле удерживать, чем искать и адаптировать. С разработчиками солидарен каждый пятый логист и аналитик: новичок сходной квалификации попросит больше денег. Среди секретарей (22%) и администраторов (20%) также много тех, кто предрекает более высокий оклад у своей замены (основной довод — нанять кого-либо на их невысокую зарплату работодателю уже не удастся). Предрекают, что новичку нужно будет платить больше, по 19% маркетологов, системных администраторов и экономистов, а также 18% главных бухгалтеров.

Время проведения опроса: 1—30 июня 2025 года.