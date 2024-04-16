Каждый четвёртый работающий россиянин не решается просить прибавки к зарплате

Повышения зарплаты не решаются просить чаще всего из-за того, что не верят в возможность прибавки. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Лишь 4% россиян считают, что их зарплата соответствует их уровню квалификации. 83% уверены, что достойны большего: 26% на данный момент уже ведут переговоры об увеличении оклада, 32% готовятся просить прибавки, 25% не решаются.

«Бесполезно. Всё равно не повысят», — основной аргумент россиян, которые не осмеливаются вести переговоры о прибавке. Бюджетники говорят, что не просят повышения зарплаты, т.к. их сфера жестко регламентирована тарифными ставками. Кому-то проще найти новую работу, чем что-то просить.

Наиболее решительны в вопросах оплаты труда те, кто зарабатывает больше. Среди россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц больше как тех, кто уже инициировал переговоры о повышении заработка, так и тех, кто в настоящий момент готовится к ним.

Время проведения опроса: 22 марта — 11 апреля 2024 года.