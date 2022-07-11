Каждый четвертый работающий в офисе жалуется на скандалы из-за кондиционеров

Несоответствие климатических предпочтений нередко становится поводом для конфликтов среди сослуживцев. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, во время которого он поинтересовались у россиян, бывали ли они свидетелями офисных перепалок из-за температурного режима кондиционеров. В опросе приняли участие 1600 офисных сотрудников из всех округов страны.

27% россиян заявили, что в их офисных коллективах коллеги периодически ссорятся из-за кондиционеров. Каждый второй респондент не участвовал в подобных конфликтах и не был свидетелем таковых (51%).

Женщины рассказывают о ссорах из-за кондиционеров чаще мужчин (29 и 24% соответственно). Причём в комментариях сильный пол подтверждает, что женские коллективы в вопросах климата иногда совершенно непримиримы: «В женских отделах, когда есть и молодые, и совсем пожилые дамы. Доходит до переезда в другие кабинеты».

По сравнению с прошлым годом в офисных коллективах ссориться из-за кондиционеров стали чуть реже: 27% сейчас, 29% — в 2021 году.