Каждый четвертый родитель — за то, чтобы сделать китайский язык обязательным для изучения в школах

Число родителей, которые считают, что китайский язык должен стать обязательным для изучения в школе, за два года выросло. Такой результат получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 родителей школьников из всех округов страны.

Сегодня 1 из 4 родителей школьников — за то, чтобы сделать китайский язык обязательным для изучения в средних учебных заведениях. 14% родителей полагают, что из перечня обязательных школьных предметов нужно исключить английский язык. Причём за два года сторонников китайского стало больше на 6 процентных пунктов, а число противников английского выросло на 5 п.п.

Впрочем, большинство по-прежнему против отказа от преподавания английского языка в школах («Знание языков расширяет кругозор») и введения в перечень обязательных предметов китайского («Он очень сложный. Только по желанию»).

Ранее «SuperJob» выяснил, что интерес к языку Поднебесной растет, но большинство россиян по-прежнему считает английский наиболее полезным для карьеры.

Время проведения опроса: 20 апреля — 7 мая 2024 года.