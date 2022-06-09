Каждый четвертый россиянин главным подарком в жизни считает появление ребёнка, 3% — свою работу

Главными подарками в жизни россияне чаще всего называют детей, семью, любовь, здоровье и саму жизнь. К таким выводам пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 россиян из всех округов страны.

Для каждого четвертого россиянина главный подарок в жизни — появление ребёнка. Саму жизнь назвали подарком 20% опрошенных, семью — 10%. По 6% респондентов главным подарком жизни считают встречу с любимым человеком и своё здоровье. Позитивные эмоции и мудрость называют главным подарком жизни по 3% россиян. Ещё 3% опрошенных считают таковым свою работу. Для 2% самый важный подарок жизни — деньги, ещё для 2% — недвижимость. 4% респондентов не смогли назвать свои главные подарки в жизни: «Со мной ничего подобного не случалось»; «Он ещё впереди!» Среди других главных подарков жизни россияне называли автомобиль, друзей, возможность путешествовать, образование, домашних животных и проч.

Женщины чаще мужчин считают рождение ребёнка главным подарком жизни: 32% против 17% соответственно. Мужчины же чаще женщин считают таковыми свою вторую половину и здоровье.