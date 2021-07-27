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Мурманская область. Арктика (16+)27.07.21 10:15

Каждый четвертый россиянин хотел бы воспользоваться ипотекой от работодателя

Риелторы обратились к премьер-министру М. Мишустину с предложением разрешить работодателям выдавать своим сотрудникам ипотеку и оформлять купленные квартиры в залог. 1 из 4 россиянин хотел бы воспользоваться ипотекой от работодателя. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором  приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

По итогам опроса 25% респондентов хотели бы воспользоваться ипотекой от работодателя: «Если процент будет адекватный, то да». 44% опрошенных не интересно такое предложение: «Работодатель будет выкручивать руки с помощью жилья». 31% опрошенных затруднился с ответом: «Думаю, работодатели не захотят вкладываться в эту тему или процент по ипотеке будет гораздо выше банковского».

Ипотека от работодателя больше заинтересовала мужчин: 27% против 23% среди женщин. Россияне от 35 до 44 лет о желании взять ипотеку от работодателя говорили чаще более молодых и более зрелых респондентов (28%). Чем выше уровень дохода, тем выше заинтересованность в ипотечных продуктах от компании: 14% среди россиян с зарплатой до 30 тысяч рулей и 30% среди опрошенных с доходом от 80 тысяч рублей в месяц.

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