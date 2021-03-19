Каждый четвертый в России считает, что четырёхдневная рабочая неделя не нужна ни женщинам, ни мужчинам

Каждый третий мужчина считает, что уж если вводить 4-дневную рабочую неделю, то для всех. К такому заключению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Введение 4-дневной рабочей недели для женщин поддерживает каждый четвертый россиянин (26%). 3 из 10 опрошенных считают, что четырёхдневку нужно вводить для всех. 24% респондентов считают, что сокращенная рабочая неделя не нужна никому.

Мужчины идею московского омбудсмена поддерживают в 2 раза реже женщин: 17 и 35% соответственно. Сильный пол чаще ратует за введение 4-дневной недели для всех (34 и 25%).

Больше всего же тех, кто выступает за равноправие, — среди молодёжи до 24 лет: 39% считают, что сокращенную рабочую неделю нужно внедрять для всех.

Противников 4-дневной недели больше всего среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей: каждый третий считает, что такой график работы не нужен никому.

Ранее «SuperJob» сообщал, что переход на 4-дневную неделю сегодня поддерживают 48% россиян, причём женщины — чаще мужчин (53 и 43% соответственно). В октябре эту инициативу одобряли реже (40%). Среди россиян, работающих по графику 5-дневной недели, 7 из 10 считают, что успеют выполнить свой стандартный объём работы за 4 дня. В октябре такое утверждали 65%.