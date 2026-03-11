В Мурманске определили сильнейших ледолазов региона«Амазонки» с клюшками победили сборную команду управления и штаба Северного флота
Мурманская область. Арктика (16+)11.03.26 12:00

Каждый четвертый житель Мурманской области перестал задерживаться на работе благодаря ИИ

Эксперты hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос среди работающих жителей Мурманской области и выяснили, что по мере активного внедрения нейросетей в рабочие процессы 27% сотрудников передали рутину ИИ и стали раньше уходить домой, а у 13% появилось больше сил и времени благодаря внедрению и помощи со стороны ИИ.

Наиболее часто заявляют о том, что благодаря использованию нейросетей на работе они стали меньше перерабатывать и вовремя уходить домой представители юридической сферы (каждый третий или 31%), науки и образования (23% или каждый четвёртый опрошенный), а также каждый пятый (19%) ИТ-специалистов.

Также 53% опрошенных признались, что искусственный интеллект помог им освоить новые навыки, необходимые для работы и карьеры, а 40% респондентов заметили, что с помощью нейросетей стали работать более продуктивно и эффективно. Для 33% жителей региона ИИ сделал работу интереснее. Более того, 33% участников опроса отмечают, что с помощью нейросетей они, наоборот, стали допускать меньше ошибок в рабочих задачах и больше всего этот плюс для себя отметили работники сферы финансов и бухгалтерии (сразу 41% представителей). 

Большое количество плюсов при внедрении ИИ на работе также отмечают представители сферы искусства и масс-медиа. Так, 70% таких респондентов заявили, что стали работать более продуктивно и эффективно, а ещё 48% добавили, что ИИ позволил им заниматься больше творческими, чем рутинными задачами.

Кроме того, 17% респондентов отметили, что их работа стала безопаснее (чаще всего на это указывали представители строительной сферы (10%) и ИТ-специалисты (9%). У 7% респондентов благодаря ИИ получилось выйти на дополнительный доход и наиболее часто это отмечали представители юридической и маркетинговых сфер. Лишь 7% респондентов ответили, что нейросети ничего не изменили в их профессиональной деятельности.

Опрос hh.ru также показал, что часть жителей региона уже делегировали нейросетям пул рутинных задач, чтобы сосредоточиться на более сложных и творческих рабочих процессах. Так, 7% опрошенных заявили, что в их работе рутины почти не осталось — от 80% до 100% таких задач они передали ИИ. У 23% респондентов этот показатель колеблется между 50% и 80% текучки, ещё треть опрошенных (30%) смогли делегировать от трети до половины своей ежедневной механической работы.

«Все больше специалистов сегодня используют искусственный интеллект для решения повторяющихся задач. Те, кто смог быстро адаптироваться к новым технологиям и встроить нейросети в свои повседневные обязанности, получили конкурентное преимущество. У таких сотрудников остаётся больше времени и сил на более сложную стратегическую работу и креативные задачи за счёт того, что на «текучку» тратится меньше времени и сил.

Особенно высокий процент использования ИИ мы фиксируем среди сотрудников сферы маркетинга, рекламы и PR (82% респондентов используют искусственный интеллект в работе) и ИТ-сферы (66%). Примечательно, что активно прибегают к помощи нейросетей не только представители цифровых профессий, но и те, кто трудится в более традиционных профобластях. Например, в строительной сфере и недвижимости (24% работников регулярно пользуются искусственным интеллектом), в производственных компаниях (23%), в автомобильном бизнесе (18%), в сельском хозяйстве (16%)», — отмечает Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

-

Наш регион-51

