Каждый десятый мурманчанин хочет, чтобы его дети зарабатывали более 500 тысяч рублей в месяц

Группа «Ренессанс Страхование» и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, какой размер зарплаты жители Мурманской области хотели бы видеть у своих детей, опросив свыше полутора тысяч родителей из крупных городов России. Желаемым медианным доходом оказалась сумма в 500 тысяч рублей.

Ежемесячный доход детей в размере от 50–100 тысяч рублей устроил бы всего 2% опрошенных жителей Мурманской области. Ещё 15% местных жителей были бы не против, если бы их ребёнок получал 100-150 тысяч рублей. И 20% участников опроса рассчитывают на доход в размере 150–200 тысяч рублей в месяц.

25% участников опроса или каждый четвёртый респондент в регионе хотел бы, чтобы его ребёнок получал 200-300 тысяч рублей в месяц, 17% — на уровне 300–500 тысяч рублей, 14% — 500-1000 тысяч рублей И наконец, 7% жителей регионе заявили, что ежемесячный доход его ребенка будет превышать 1 млн рублей.

При этом примечательно, что абсолютное большинство участников опроса считают, что деньги — это не первое, чем стоит руководствоваться при выборе профессии. Большинство опрошенных, а именно каждый второй, убеждены, что важнее всего осознать, насколько конкретная профессия подходит человеку и будет ли она ему нравиться.

С точки зрения четверти респондентов (28%), нужно исходить из того, позволит ли выбранная профессия самореализоваться. И «лишь» 15% считают главным критерием деньги.