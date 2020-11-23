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Мурманская область. Арктика (16+)23.11.20 18:00

Каждый десятый наёмный сотрудник работает без официального оформления

Общая численность работников, занятых на теневом рынке труда, то есть работающих без оформления документов, с 2006 года сократилась почти вдвое, но по-прежнему составляет около трети занятого населения страны (с 45% в 2006-м до 28% в 2020-м). Данные учитывают в том числе тех, кто получает часть доходов «в конверте», несмотря на официально заключенное трудовое соглашение. При этом в структуре теневого рынка труда за последние 15 лет выросла доля тех, для кого неофициальный заработок является основным доходом - с 7,3% в 2006-ом до 11,2% в 2020-ом.

Исследование некриминального теневого рынка труда и рынка самозанятых (в том числе работающих официально) было подготовлено Научно-исследовательским центром социально-политического мониторинга ШППУ ИОН РАНХиГС, пишут «Известия». Оно основано на данных всероссийского социологического опроса, который проводился с 1 по 10 сентября, в нем приняли участие 1,2 тысячи респондентов старше 18 лет, занятых в разных сферах экономики и проживающих в 27 регионах.

Большую часть «теневых» сотрудников составляют наёмные работники (57%), следующая по численности группа - это самозанятые (41%). Работодателей среди таких респондентов было только 2%. При этом если для двух последних групп такой формат был результатом собственных решений, то наёмные сотрудники чаще всего вынуждены работать неофициально по решению работодателей.

«По основной занятости среди самозанятых каждый второй трудится без официального оформления, среди наёмных работников - каждый десятый», - отмечается в выводах исследования, с которыми ознакомились «Известия». Чаще всего в теневом секторе работают молодые люди - среди респондентов в возрасте 18-24 лет каждый четвертый работает без оформления.

Основными причинами работы в теневом секторе респонденты чаще всего называли отсутствие официальных рабочих мест с достойной заработной платой (58,7%), возможность иметь свободный график работы и стремление увеличить свои заработки за счет ухода от уплаты налогов (по 29,6% для каждого ответа).

В качестве мер, способствующих сокращению неофициальной занятости, сами россияне предпочитают действия стимулирующего характера, нежели ограничения и штрафы, подчеркивают авторы исследования.

Как среди официально занятых, так и среди тех, кто работает неофициально, подавляющее большинство считает, что сократить долю теневого рынка можно за счёт снижения налогов (63,2% среди тех, кто работает неофициально, и 52,5% среди официально занятых) и сокращения социального неравенства, в том числе перед законом (34 и 34,1% соответственно).

Почти треть официально занятых (32%) уверена, что сократить число «теневых» работников можно за счёт усиления социальных гарантий и социальной защищенности работников в официальной экономике. Среди неофициально занятых такого мнения придерживаются 26,7%. Около четверти опрошенных в обеих группах полагают, что помочь решить проблему могло бы упрощение процедур по оплате пошлин и налогов (25,1 и 24,6%).

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