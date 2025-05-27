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Мурманская область. Арктика (16+)27.05.25 14:00

Каждый десятый работающий признается, что идея написать заявление об увольнении посещает его несколько раз в день

2 из 3 россиян периодически задумываются об уходе с работы, но не подают заявление. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

68% россиян периодически задумываются об уходе с работы, но не подают заявление. В 2022 году подобные мысли приходили 60% респондентов, в 2010-ом — 70%.

Часто желание уволиться возникает на эмоциях: «Такое бывает, но это просто реакция на конкретный негатив, а не желание всё бросить»; «Когда эмоционально вымотан и устал». Но есть и более веские причины: «Задумываюсь об уходе из-за регулярных авралов и переработок».

Каждый десятый признаётся, что идея написать заявление об уходе посещает его несколько раз в день. 9% ежедневно подавляют в себе подобное желание. С 14% это происходит как минимум раз в неделю, с 19% — раз в месяц. Реже (раз в полгода или год) об увольнении задумываются 11 и 5% соответственно. При этом каждый пятый (21%) уверяет, что никогда не размышляет на эту тему: «Если захочу уйти — просто уйду».

Женщин мысли об увольнении посещают гораздо чаще, чем мужчин (74 и 58% соответственно). Среди россиян от 35 до 45 лет больше тех, кому периодически приходит идея уйти с работы, хлопнув дверью (72%; для сравнения, среди тех, кто старше 45 лет, — 62%, моложе 35 лет, — 69%).

Периодическое желание уволиться у россиян с доходом от 100 тысяч рублей возникает чаще, чем у тех, кто зарабатывает меньше (71%).

Время проведения опроса: 15 апреля — 22 мая 2025 года.

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