Каждый десятый работающий продлит отдых на 8 Марта отпусками и отгулами

1 из 10 трудоустроенных россиян планирует присоединить отгулы или дни отпуска к выходным на 8 Марта, чтобы отдыхать дольше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый десятый работающий хочет продлить отдых на 8 Марта отпусками и отгулами. У 64% опрошенных нет подобных планов. 13% пока не определились.

Планирующих отпуска и отгулы среди женщин и мужчин примерно поровну: 11 и 10% соответственно. Примерно столько же россиян продлевали время отдыха дополнительными днями на 23 февраля (13% мужчин и 12% женщин).

Как относятся к празднику представители разных полов? Женщины — чаще всего однозначно любят 8 Марта (55%). Каждой четвёртой эта дата нравится. 18% охарактеризовали своё отношение как нейтральное. Среди мужчин однозначно положительных и скорее положительных оценок примерно поровну (35 и 32% соответственно), ещё 28% отзывались о Международном женском дне нейтрально.

Время проведения опроса: 22—28 февраля 2024 года.