Каждый десятый россиянин готовится к локдауну: мужчины закупают алкоголь, женщины делают стрижки

Лишь 1 из 10 россиян готовится к локдауну: мужчины закупают алкоголь и товары для ремонта, женщины делают стрижки и маникюр. Такой результат отмечен специалистами сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

2 из 3 россиян не готовятся к нерабочим дням, когда будут закрыты торговые центры и развлекательные учреждения. Лишь каждый десятый начал приготовления. Судя по комментариям, в рамках подготовки россияне делают прививки от COVID-19, закупают продовольствие, готовятся к переходу на удаленку, копят деньги, планируют путешествия и поездки.

Мужчины готовятся к локдауну чуть активнее женщин (11 и 9% соответственно). В «джентльменский набор» помимо перечисленного выше входит закупка алкоголя и товаров для ремонта, а также завершение текущих дел на работе. Женщины покупают книги и лекарства, ищут онлайн-курсы и посещают салоны красоты.