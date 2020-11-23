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Мурманская область. Арктика (16+)23.11.20 13:30

Каждый десятый россиянин может заменить слово «локдаун» только нецензурной лексикой

Коронавирус принёс в нашу жизнь новые слова и речевые конструкции. Британский словарь назвал «локдаун» словом года. Владимир Жириновский раскритиковал использование этого иностранного слова и призвал употреблять фразу «всё закрыто». Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» попросил россиян назвать русские аналоги «локдауна».

Среди предложенных вариантов из исконных русских слов оказалась только ненормативная лексика, чаще всего респонденты называли «обрусевшие» иноязычные аналоги. Так, каждый пятый россиянин (20%) считает синонимом «локдауна» слово «изоляция».

15% предлагают вместо слова 2020 года по версии Британского словаря использовать «карантин».

Каждый десятый опрошенный (10%) смог предложить альтернативу «локдауну» только из личного запаса ненормативной лексики.

7% считают, что понятию «локдаун» аналогично «ограничение».

5% предлагают считать синонимичным «локдауну» другую речевую новинку 2020 года — слово «самоизоляция». 4% взамен «локдауну» назвали «блокировку», по 2% — «запрет» и «домашний арест».

3% россиян считают, что в русском языке нет подходящих аналогов для «локдауна».

Среди других не столь популярных вариантов — «блокада», «катастрофа», «падение», «простой», «ступор», «тюрьма» (18%).

 

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