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Мурманская область. Арктика (16+)28.12.22 15:00

Каждый десятый россиянин самым удачным приобретением 2022 года считает электронный девайс

А среди бесполезных покупок на первом месте одежда и обувь. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Лучшей покупкой 2022 года каждый десятый россиянин назвал электронной девайс. Различные электронные устройства чаще всего радовали покупателей и в прошлом году. Для 9% опрошенных самой полезной стала покупка одежды и обуви. По 5% респондентов радуются удачно купленным турпутевкам и бытовой технике. Приобретением мебели, курсов обучения, недвижимости и деликатесов довольны по 3% россиян. По 2% респондентов радуются покупке автомобиля и товаров для спорта и активного образа жизни. Среди других полезных приобретений россияне называли телевизоры, детские товары, книги, ценные бумаги, домашних животных, драгоценности и проч. Каждый четвёртый не смог назвать удачной ни одну из своих покупок в 2022 году.

Мужчины чаще женщин называли лучшими приобретениями 2022 года электронные устройства, бытовую технику и спорттовары. Женщины же чаще радовались выгодной покупке путевок и мебели.

Бесполезных покупок в уходящем году удалось избежать практически каждому второму россиянину (49%), и это больше, чем год назад. 6% ошиблись с приобретением одежды и обуви. 3% сожалеют о тратах на парфюмерию и косметику. 2% респондентов сочли бесполезной покупкой бытовую технику. О покупке украшений, автомобиля, электронных девайсов, телевизоров и некоторых продуктов (сладостей, излишеств) сожалеют по 1% респондентов. Среди других бесполезных приобретений россияне называли фитнес-абонементы, курсы, книги, подарки, рюкзаки, сигареты, посуду, мебель и проч.

Мужчины чаще сожалеют о покупке автомобилей, смартфонов и телевизоров, женщины — о ненужной одежде, обуви и косметике.

Время проведения: 12—20 декабря 2022 года.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».

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