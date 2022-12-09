Каждый десятый трудящийся житель СЗФО не может оформить налоговый вычет из-за неофициальной зарплаты

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди работающих жителей регионов СЗФО узнала, оформляют ли они налоговый вычет и на какие цели.

Опрос показал, что 45% работающих жителей Северо-Западного федерального округа оформляют налоговый вычет, причём один человек может оформить разные виды вычетов. Ещё почти половина опрошенных (43%) признались, что у них нет подходящих статей расходов. А 13% были бы рады оформить налоговый вычет, но не могут этого сделать из-за неофициального дохода.

Чаще всего трудящиеся из регионов СЗФО получают имущественный налоговый вычет (17% опрошенных выбрали этот вариант ответа), на втором месте по популярности – вычет по расходам по расходам на лечение и приобретение медикаментов (14%), на третьем – вычет за обучение (10%). Ещё 4% опрошенных ответили, что получают инвестиционный налоговый вычет.

Интересно, что женщины чаще мужчин оформляют налоговые вычеты за лечение (13% против 7% соответственно) и за обучение (10% против 7%). Имущественный вычет чаще других получают сотрудники в возрасте 35-44 лет (это 22% или каждый пятый представитель данной возрастной группы). А среди тех, кто чаще всего компенсирует часть затрат на обучение – больше всего людей в возрасте 45-54 лет (11% или каждый десятый).

Чаще всего не могут получить налоговый вычет из-за неофициального дохода представители профессиональных сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (23%), «Автомобильный бизнес» (22%), а также «Консультирование» и «Искусство, развлечения, массмедиа» (по 20%). Имущественный налоговый вычет чаще прочих оформляют представители сфер «Добыча сырья» (28%), «Банки, инвестиции, лизинг» (24%) и «Бухгалтерия» (23%).

В региональном разрезе те, кто остался без налоговых вычетов в силу неофициального дохода, чаще всего встречаются в Калининградской и Липецкой областях, а также в Приморском крае (по 18%), реже всего – в Белгородской и Калужской областях (по 5%). Имущественный вычет наиболее популярен у работников из Ханты-Мансийского АО (30%), Кемеровской области (29%) и Ставропольского края (27%).

О том, кто и как может оформить налоговый вычет, рассказала Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву:

Налоговый вычет — это уменьшение налогооблагаемого дохода при исчислении НДФЛ, либо возврат части ранее уплаченного НДФЛ в установленных законодательством РФ о налогах и сборах случаях.

Кто может получить налоговый вычет?

Получить налоговый вычет может любой гражданин РФ, который является плательщиком НДФЛ. Еще нужно быть резидентом РФ — проживать в России не менее 183 дней в календарном году. Нерезиденты воспользоваться вычетом не могут. Но это справедливо для конкретного года и не распространяется автоматически на предыдущие и будущие годы.

Налоговый вычет не могут получить те, у кого в принципе отсутствует облагаемый доход: например, безработные, не имеющие иных источников дохода, кроме государственных пособий по безработице.

Какие бывают налоговые вычеты?

Законодательством РФ предусмотрены несколько групп налоговых вычетов по НДФЛ (ст. ст. 218 - 221 НК РФ), но одни из самых востребованных следующие:

Стандартные: для льготных категорий граждан и граждан, имеющих детей. Например, на первого и второго ребёнка можно получить по 1400 рублей стандартного вычета, а на третьего — 3000 рублей. Социальные: по расходам на оплату обучения, лечения, физкультурно-оздоровительные услуги, на дополнительные меры по пенсионному обеспечению и на другие социально значимые цели. Инвестиционные: например, в сумме денежных средств, внесённых налогоплательщиком в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счёт. Имущественные: в частности, по расходам на новое строительство либо приобретение жилья или земельных участков под жилье, а также на погашение процентов по соответствующим займам (кредитам). Важно помнить, при получении имущества в порядке дарения имущественные вычеты не предоставляются. Профессиональные: например, для лиц, занимающихся частной практикой, либо лиц, получающих доходы от выполнения работ (оказания услуг) по гражданско-правовым договорам.

У каждого вида налоговых вычетов есть свои особенности и ограничения:

Например, вычет при покупке жилья гражданину дают с учётом лимита — 2 млн рублей на недвижимость. Вернуть можно 13% от этой суммы, но только в пределах фактически потраченных на квартиру средств, то есть до 260 тысяч рублей. Ещё есть вычет по процентам за ипотеку, но для него отдельный лимит — 3 млн рублей. Вернут также 13% от уплаченных процентов, но не более 390 тысяч рублей.

Когда речь идет о социальных вычетах, общая сумма для них (за исключением расходов на благотворительность, дорогостоящих медицинских услуг и оплаты образования детей) не может превышать 120 тысяч рублей за год, то есть возвращаются 13% от 120 тысяч рублей.

Налоговый вычет на физкультуру будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тысяч рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами. Важно, купить абонемент в зал нужно в 2022 году. Даже если абонемент действует весь 2022 год, а вы его купили в 2021 году, то вычет не предусмотрен.

Инвестиционный налоговый вычет можно получить за операции с инвестиционным счетом (ИИС): 13% от суммы, положенной на него, но не более чем с 400 тысяч рублей в год.

Вернуть 13% от сумм за обучение или лечение можно в течение 3-х лет с того года, как были оплачены расходы (ст. 78 НК РФ).

Вычет можно получить двумя основными способами:

По окончании года, в котором возникло право на вычет, государство вернет часть налогов, которые вы заплатили раньше. Для этого нужно будет подать в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ и документы, подтверждающие право на вычет. До окончания года, в котором возникло право на вычет, можно обратиться за вычетом через работодателя. При наличии уведомления о праве на вычет работодатель при выплате заработной платы на некоторое время перестанет удерживать налог. Нужно предоставить налоговой подтверждающие право на вычет документы, после чего инспекция направит уведомление работодателю.

Кроме того, существует упрощенный порядок получения имущественных и инвестиционных налоговых вычетов за предыдущий налоговый период в сокращенные сроки без необходимости направления в налоговый орган налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц формы 3-НДФЛ и подтверждающих документов. Для получения вычета в упрощенном порядке необходимо через личный кабинет налогоплательщика представить заявление, сформированное налоговым органом.

Совет: помните, что нюансов при получении налогового вычета очень много. Всегда можно получить консультацию и задать вопрос по своей ситуации в налоговой инспекции. Для этого удобно использовать «личный кабинет» налогоплательщика.

Для тех, кто хотел бы разобраться самостоятельно, подробная информация размещена на сайте ФНС по адресу: https://www.nalog.gov.ru/rn77/fl/interest/tax_deduction/?ysclid=lasov9octs557422068