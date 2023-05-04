Каждый десятый житель Мурманской области готов работать по вахте

Ежегодно весной отмечают День вахтовика – неофициальный праздник всех, кто работает вахтовым методом. Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала более 5 миллионов резюме россиян, чтобы выяснить, кто именно чаще всего готов отправиться на вахту.

Ежегодно весной отмечают День вахтовика – неофициальный праздник всех, кто работает вахтовым методом. Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала более 5 миллионов резюме россиян, чтобы выяснить, кто именно чаще всего готов отправиться на вахту.

Работа вахтовым методом привлекает 5% или более 245 тысяч российских соискателей – эта доля остается неизменной с прошлого года. Наиболее популярен вахтовый метод среди жителей Чукотского АО: 20,6% местных соискателей указали в своих резюме готовность отправиться на вахту. На втором месте оказался Ямало-Ненецкий АО (18,2% соискателей региона), на третьем - Забайкальский край (17,0%). Кроме того, сразу четыре региона СЗФО (Ненецкий АО, Коми, Архангельская и Мурманская область) вошли в топ регионов с наибольшим числом желающих работать по вахте в 2023 году. В Мурманской области за последнее время 8% местных жителей (то есть каждый десятый соискатель) указали, что хотят работать по вахте – это 27 место в общероссийском рейтинге (наглядно на диаграмме).

В топ-10 самых распространенных среди вахтовиков специализаций вошли водители (7,1% резюме вахтовиков), инженеры-конструкторы (5,0%), машинисты (4,6%), технологи (4,1%), инженеры-механики (3,9%), начальники смен (3,9%), менеджеры по продажам (3,7%), а также инженеры по эксплуатации (3,3%), инженеры ПТО (3,2) и руководители проектов (3,1%).

Чаще всего работу вахтой рассматривают мужчины – на них приходится 82% таких резюме, при этом почти каждое пятое (18%) резюме разместили женщины, желающие работать по вахте. У 60% вахтовиков есть высшее образование, причем около тысячи соискателей имеют статус кандидата наук, а чуть менее сотни – статус докторов наук.

Советы для тех, кто хочет попробовать работу вахтовым методом

1. Обратить внимание на отзывы о потенциальном работодателе.

Сегодня у каждого есть возможность выйти в интернет и посмотреть, что пишут о компании бывшие и нынешние сотрудники. О недобросовестных работодателях по так называемым отзовикам ходит дурная слава. И сразу оговорка: не все отзывы одинаково полезны, другими словами, не всему, выложенному в сети, стоит верить. Самые продвинутые компании зарегистрированы на Dream Job — отзывы на сайте проверяются вручную, что гарантирует их достоверность. А теперь информация с Dream Job отображается прямо на hh.ru, если работодатель подключил эту функцию, — и никуда ходить не надо.

Также стоит зайти на сайт компании, посмотреть, как давно он был создан, и собрать больше данных о потенциальном работодателе

2. Сформировать пул вопросов для HR-специалиста о будущей работе

Впереди у будущего вахтовика неизвестность, поэтому есть смысл заранее составить все интересующие вопросы: где и с кем предстоит жить, как выглядит производственный процесс, какое оборудование используется, что произойдет при его поломке, кто за это должен отвечать и так далее.

3. Попросить у работодателя контакты текущих сотрудников, занятых на вахте, или сделать видеовизитку

Видеосообщение о том, в каких условиях живут люди на вахте в конкретной компании, как работает производство, как выглядят будущие коллеги позволит оценить, насколько вы готовы к подобной работе. Живут вахтовики обычно в общежитиях или бытовках, которые предоставляет работодатель. Часто питание рабочих тоже организуется предприятием, и весь обслуживающий персонал для организации быта укомплектовывается тоже вахтовиками. Причём кормить вахтовиков за счёт компании могут не только в удалённых от цивилизации районах.

4. Уточнить особенности трудоустройства

Как оформляются ваши взаимоотношения с будущим работодателем — будет ли это срочный договор или договор ГПХ, удерживает ли компания что-то с заработной платы и на каких условиях, оплачиваются ли переработки и как вообще устроен учет рабочего времени. Всё это довольно индивидуально и зависит от компании.

5. Узнать все о заработной плате

Время в пути до вахты и обратно оплачивается как рабочее, а с теми днями, которые сотрудник проводит дома между вахтами, бывает по-разному. В трудовом договоре могут прописать оплату «выходного» месяца, а могут и нет. Но надо понимать, что это исключительно вопрос разделения зарплаты. Можно начислять полную оплату за рабочие месяцы, а можно «размазать» эти деньги так, чтобы оплатить нерабочий месяц. Обычно размер оплаты межвахтового периода составляет 50-100% от полной зарплаты.