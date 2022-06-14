Каждый десятый житель СЗФО неискренне общается с руководством и коллегами на работе, а также скрывает информацию о себе

Основная часть респондентов предпочитает не обсуждать с коллегами личную жизнь (75%) и других коллег (61%), также 37% не обсуждают зарплату и финансовое состояние, 26% - религию, 27% - политику, 12% - пандемию, 9% хобби и развлечения.

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, честны ли жители СЗФО с коллегами, как часто врут, а также что обычно стараются скрыть правду от коллег.

Большая часть (84%) жителей СЗФО ответили, что честны в общении со всеми своими коллегами и с руководством, лишь 5% нечестны только с начальством, ещё 2% всегда неискренне только с коллегами, а оставшиеся 9% опрошенных врут всем на работе и руководству, и коллегам.

Частотность вранья также разная. Так, каждый пятый (23%) в СЗФО изредка все-таки врёт коллегам на текущем или последнем месте работы, а 2% делают это постоянно. Причём врут чаще руководителям: 43% говорят неправду чаще всего при общении с начальством, 28% могут скрыть правду ото всех, ещё треть бывают нечестны с рядовыми сотрудниками.

Личная жизнь и семья – основная тема, о которой врут коллегам (56%). Также жители СЗФО в 44% случаев врут об отношении к самим коллегам и к их работе, 38% - о финансовом состоянии, 34% скрывают своё психоэмоциональное состояние, ещё 22% о состоянии здоровья, 25% - о политических и религиозных взглядах. Основная часть респондентов предпочитает не обсуждать с коллегами личную жизнь (75%) и других коллег (61%), также 37% не обсуждают зарплату и финансовое состояние, 26% - религию, 27% - политику, 12% - пандемию, 9% хобби и развлечения (наглядно на диаграмме).