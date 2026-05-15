В город-герой Мурманск вновь прибудет уникальный состав-музей «Поезд Победы»
Мурманская область. Арктика (16+)15.05.26 12:00

Каждый девятый мурманчанин использует ИИ для создания паролей к рабочим аккаунтам

«Лаборатория Касперского» совместно с платформой онлайн-рекрутмента hh.ru изучили, как пользователи применяют нейросети для защиты корпоративных аккаунтов в Мурманской области.

Пароль остаётся одним из главных способов защиты аккаунтов. Но чтобы обезопасить себя от злоумышленников, необходимо придумывать сложные и уникальные комбинации, а также регулярно их обновлять. Чтобы упростить этот процесс, некоторые пользователи прибегают к помощи нейросетей. Согласно совместному опросу «Лаборатории Касперского» и платформы онлайн-рекрутмента hh.ru, каждый девятый мурманчанин (11%) использует искусственный интеллект для создания паролей к рабочим сервисам. Ещё 8% применяют нейросети для управления паролями или их хранения.

В целом большинство пользователей с осторожностью относятся к применению ИИ, однако часть респондентов готова делегировать ему чувствительные задачи. Так, 12% опрошенных заявили, что доверили бы нейросетям создание паролей для рабочих ресурсов, содержащих конфиденциальную информацию. 11% отметили, что в вопросах генерации паролей в некоторых случаях доверяют ИИ больше, чем себе.

Несмотря на распространение таких практик, эксперты напоминают о том, что использование ИИ в задачах, связанных с безопасностью, сопряжено с рядом рисков. В частности данные, которые вводит пользователь, в ряде случаев могут обрабатываться сервисом и потенциально становиться доступными третьим лицам, например, из-за особенностей работы платформы, ошибок или инцидентов безопасности.

«Придумать действительно надёжный пароль пользователям может быть сложно. Кроме того, необходимость постоянно их обновлять и придумывать новые комбинации нередко вызывает у сотрудников раздражение. И здесь на помощь приходят технологии — создать сложную и уникальную комбинацию можно за пару секунд при помощи генераторов паролей, а также специальных менеджеров паролей. ИИ-сервисы тоже могут послужить хорошим вспомогательным инструментом, однако при их использовании необходимо проявлять осторожность. В первую очередь, при создании запроса важно убедиться, что вы не сообщаете модели конфиденциальных корпоративных данных. Например, не стоит указывать название реальных компаний, а также уточнять, для каких сервисов вам необходим пароль. Кроме того, чтобы снизить риски, не стоит использовать комбинацию, которую предложила нейросеть, в исходном виде — лучше попросить её придумать несколько вариантов, а потом составить из них свою комбинацию», — комментирует Алексей Тодираш, старший менеджер по продукту «Kaspersky Password Manager» для бизнеса.

  

*  -  опрос был проведён на платформе hh.ru в апреле 2026 года, в нём приняли участие 3289 российских соискателей, в том числе из Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

