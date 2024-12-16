Каждый девятый мужчина встретит Новый год на работе

Новогоднюю ночь большинство россиян планируют провести в семейном кругу в домашней обстановке. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В этом году 3 из 4 россиян намерены провести новогоднюю ночь дома в кругу семьи. 6% респондентов сообщили, что будут находиться с 31 декабря на 1 января на работе. 4% отправятся в путешествие по России, а 2% — на дачу или в деревню. В гости планирует сходить лишь 1% участников опроса. Ещё 5% рассказали, что проведут новогоднюю ночь в других местах, например, за границей, в кафе или ресторане, кто-то встретит первый день 2025 года в дороге, кто-то — в гостинице или доме отдыха, другие — на берегу моря.

Женщины чаще мужчин отмечали, что проведут праздник в кругу семьи (83% против 68% соответственно). Мужчины же чаще указывали, что будут работать (11% против 2% среди женщин). Среди тех, кто проведет первую ночь 2025 года на служебном посту — инженеры и рабочие непрерывных производств, водители, полицейские, врачи и младший медицинский персонал, охранники, представители аварийно-спасательных служб.

Время проведения опроса: 5—9 декабря 2024 года.