Каждый девятый работающий продлит День народного единства отпуском или отгулами, чтобы отдыхать дольше

Каждый девятый работающий россиянин намерен превратить 3-дневный ноябрьский уик-энд в настоящий отпуск, присоединив к празднику и выходным дням дополнительные дни отдыха. Самый популярный вариант досуга 4 ноября — это побыть дома, в кругу семьи. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, имеющего постоянную работу, из всех округов страны.

Каждый девятый работающий (11%) намерен присоединить к 4 ноября и последующим выходным дням госотпуска и отгулы, чтобы отдохнуть дольше. Такими планами женщины делились вдвое чаще мужчин (15% против 8%), а респонденты до 34 лет — вдвое чаще опрошенных старше 45 (15% против 8%).

7 из 10 россиян (71%) проведут 4 ноября дома, в кругу семьи, а каждый девятый (11%) — на работе. На дачу или в деревню поедут 4%, на природу или в парк — ещё 3%. По 1% респондентов сообщили, что отправятся в путешествие, в гости и на демонстрацию или митинг (если массовые мероприятия будут разрешены). Ещё 2% назвали другие варианты досуга: посещение храма, поход в театр, учёбу и прочее.