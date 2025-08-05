Каждый двенадцатый россиянин прибегает к успокоительным средствам, чтобы снизить стресс от выхода на работу после отпуска

Работодатели стали реже заботиться о сотрудниках, испытывающих постотпускной стресс. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных экономически активных граждан, а также представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Как россияне борются с постотпускным стрессом?

3 из 10 (29%) возвращаются домой за 1—2 дня до выхода на работу, 19% в первый рабочий день берутся за более простые задачи, а 18% стараются выспаться и не перегружать себя. Каждый двенадцатый прибегает к успокоительным средствам (8%).

Некоторые респонденты делятся своими способами адаптации: «Я стараюсь планировать отпуск так, чтобы выходить на работу в середине недели, а не в понедельник»; «Иногда я частично работаю в последние дни отпуска, чтобы уменьшить нагрузку после возвращения».

Женщины чаще мужчин предпочитают вернуться из отпуска заранее (32% против 24% соответственно), а представители сильного пола чаще ничего не предпринимают. Мужчины также чаще утверждают, что не испытывают стресса и возвращаются на работу отдохнувшими и полными сил.

Россияне старше 45 лет демонстрируют бо́льшую стрессоустойчивость к подобным ситуациям, чем те, кто моложе (42%). Среди молодёжи до 35 лет не испытывают нервозности в первые дни после выхода из отпуска 36%, а среди участников опроса в возрасте от 35 до 45 лет — 34%. Борясь со стрессом, молодые сотрудники чаще выбирают простые задачи в первый день (23%), а среди работников от 35 до 45 лет больше тех, кто использует медикаментозные средства (12%).

Респонденты с заработком от 100 тысяч рублей чаще тех, кто получает меньше, не испытывают неприятных ощущений при выходе на работу (44%).

Чтобы снять стресс перед выходом на работу после отпуска, россияне стали чаще обращаться к фармакологии и стараться высыпаться, чем 14 лет назад.

Что касается работодателей, то каждый второй считает, что специальная адаптация после отпуска не нужна, тогда как 4 из 10 придерживаются противоположного мнения (в 2011 году 41 и 50% соответственно). Однако на практике только 2% компаний действительно проводят какие-либо адаптационные мероприятия для вернувшихся из отпуска сотрудников (14 лет назад — 5%).

Время проведения опроса: 23—28 июля 2025 года.