Каждый гобелен — история: в «Кировке» открылась выставка работ самодеятельного коллектива клуба «Гобелен»

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова открылась выставка работ клуба «Гобелен». Выставка объединяет авторские гобелены и декоративно-текстильные панно, выполненные в техниках ручного ткачества и художественной вышивки. В центре внимания - тепло ручной работы, образ родного города, природа Севера и мир повседневной доброты. (6+)

Как сообщает vk.com/wall, экспозиция демонстрирует, насколько современным и эмоциональным может быть традиционное декоративно-прикладное искусство. Каждая работа построена как самостоятельная визуальная история: здесь архитектурные силуэты соседствуют с фантазийными персонажами, морские пейзажи - с камерными сценами из жизни животных, а текстильная фактура становится полноценным художественным выразительным средством.

Посетить выставку во Дворце культуры им. С.М. Кирова можно в течение ближайшего месяца. Экспозиция будет интересна как ценителям декоративно-прикладного искусства, так и тем, кто только открывает для себя мир художественного текстиля.

Народный самодеятельный коллектив клуб «Гобелен» создан в 1994 году на базе курса «Ручное ткачество — гобелен» по инициативе Татьяны Алексеевны Черномор, члена Союза художников РФ, талантливого художника и педагога. Клуб объединяет мастеров ручного ткачества. На занятиях в клубе участники занимаются ткачеством гобелена на стане, создают коллективные и авторские работы. В 2002 году коллективу за творческие успехи присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив», которое сохраняется клубом до сих пор.

На счету у клуба пять коллективных работ большого формата, две из которых имеют признание:

- За гобелен «Мой Север. Времена года» (эскиз Марины Ширяевой) коллектив получил звание лауреата Межрегиональной художественной выставки, которая прошла в рамках 2-го этапа III Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»;

- За гобелен «Отсюда начинается Родина» (по работе Нэлли Макеевой) клуб был отмечен дипломом Лауреата на Межрегиональном этапе Всероссийской выставки-смотра художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного творчества Центрального и Северо-Западного федеральных округов «Салют Победы», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

