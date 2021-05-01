Каждый мурманчанин может самостоятельно создать страницу своего родственника — ветерана армии и флота, труженика тыла, партизана

Мурманск готовится к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В областном центре на постоянной основе идёт формирование «Бессмертного полка» — с каждым годом количество участников только растёт.

Координатор межрегионального историко-патриотического общественного движения «Бессмертный полк» в городе Мурманске, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев рассказал, что, как и в прошлом году «Бессмертный полк» пройдёт в онлайн-формате.

— Конечно, мы все ждём возвращения «Бессмертного полка» в привычный формат. Ничто не заменит той атмосферы, когда тысячи людей идут единой колонной в память о своих предках, отдавших жизнь за то, чтобы мы все жили под мирным небом, — отметил Михаил Белошеев. — Тем не менее, важно, чтобы память не прерывалась, проведение акции в режиме онлайн — отличный выход, учитывая эпидемиологическую обстановку.

Акция «Бессмертный полк» начала работу в Мурманске в 2013 году. В результате было подготовлено множество биографий и фотографий участников Великой Отечественной войны из семейных архивов.

— Мурманчане часто обращаются ко мне за помощью в поиске информации о своих родственниках. Я рассказываю им о таких сайтах, как «Подвиг народа» и «Память народа», где хранятся данные подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной, а также направляю запросы в городской архив и архив Министерства обороны. Затем мы создаём страницы наших героев на официальном сайте проекта. В разделе города-героя Мурманска электронной базы «Бессмертного полка» общими усилиями размещено уже 1340 имен, — поделился Михаил Белошеев. — Безусловно, эта работа не может быть просто формальностью. Эта акция подталкивает мурманчан к изучению истории своей семьи. Патриотической работе уделяется огромное внимание со стороны городского комитета по образованию, администрации города Мурманска и Совета депутатов. В школах и детских садах созданы свои базы «Бессмерного полка».

Сегодня каждый мурманчанин может самостоятельно создать страницу своего родственника — ветерана армии и флота, труженика тыла, партизана, узника фашистского лагеря, блокадника, бойца сопротивления — на сайте https://2021.polkrf.ru и присоединиться к акции.